У Харкові пес провалився під кригу: тварину врятували ДСНСники (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
9 березня рятувальники дістали з води собаку, який провалився під лід у Харкові.
НП сталася на Олексіївському водосховищі. Рятувальників викликав підліток, який гуляв з собакою вздовж берега. Пес побіг по льоду та провалився. Господар собаки самотужки не наважився йти по тонкій кризі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
«По прибуттю бійців ДСНС з’ясувалося, що пес знаходиться у воді за тридцять метрів від берега. Рятувальники прийняли рішення діставатися до тварини за допомогою човна. Підпливши, ДСНСники витягли наляканого собаку з води у човен та доставили до берега, де на бідолаху вже чекав господар», – зазначили рятувальники.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: берег, ГСЧС, лед, провалилась, собака, спасатели, Харків, чп;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 21:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 березня рятувальники дістали з води собаку, який провалився під лід у Харкові.".