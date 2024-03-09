У Харкові пес провалився під кригу: тварину врятували ДСНСники (фото)

9 березня рятувальники дістали з води собаку, який провалився під лід у Харкові.

НП сталася на Олексіївському водосховищі. Рятувальників викликав підліток, який гуляв з собакою вздовж берега. Пес побіг по льоду та провалився. Господар собаки самотужки не наважився йти по тонкій кризі, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«По прибуттю бійців ДСНС з’ясувалося, що пес знаходиться у воді за тридцять метрів від берега. Рятувальники прийняли рішення діставатися до тварини за допомогою човна. Підпливши, ДСНСники витягли наляканого собаку з води у човен та доставили до берега, де на бідолаху вже чекав господар», – зазначили рятувальники.