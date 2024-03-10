Из-за обстрелов на Харьковщине повреждены газораспределительные сети
Без газа из-за обстрелов в Харьковской области осталось 617 потребителей, сообщило Министерство энергетики Украины.
«В Харьковской области в результате вражеских обстрелов повреждены газораспределительные сети, отключены от газоснабжения 617 потребителей», — сообщила пресс-служба Минэнерго в сводке за 10 марта.
Ранее начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко информировал о повреждении инфраструктурных объектов как минимум в двух селах региона.
«Липцы. Враг обстрелял поселок из артиллерии. В результате вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект. Нечволодовка. В результате артобстрела калибром 152 мм, РСЗО «Смерч» повреждены инфраструктурные объекты, частные домовладения», — написал Тимошко в facebook утром 10 марта.
Читайте также: Синегубов сообщил о погибшем на Харьковщине и последствиях обстрелов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: газ, газоснабжение, Минэнерго, новости Харькова, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за обстрелов на Харьковщине повреждены газораспределительные сети»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 10:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без газа из-за обстрелов в Харьковской области осталось 617 потребителей, сообщило Министерство энергетики Украины".