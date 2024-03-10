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Из-за обстрелов на Харьковщине повреждены газораспределительные сети

Происшествия 10:19   10.03.2024
Оксана Горун
Из-за обстрелов на Харьковщине повреждены газораспределительные сети

Без газа из-за обстрелов в Харьковской области осталось 617 потребителей, сообщило Министерство энергетики Украины.

«В Харьковской области в результате вражеских обстрелов повреждены газораспределительные сети, отключены от газоснабжения 617 потребителей», — сообщила пресс-служба Минэнерго в сводке за 10 марта.

Ранее начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко информировал о повреждении инфраструктурных объектов как минимум в двух селах региона.

«Липцы. Враг обстрелял поселок из артиллерии. В результате вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект. Нечволодовка. В результате артобстрела калибром 152 мм, РСЗО «Смерч» повреждены инфраструктурные объекты, частные домовладения», — написал Тимошко в facebook утром 10 марта.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 10:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без газа из-за обстрелов в Харьковской области осталось 617 потребителей, сообщило Министерство энергетики Украины".