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Синегубов сообщил о погибшем на Харьковщине и последствиях обстрелов

Происшествия 08:34   10.03.2024
Оксана Горун
Синегубов сообщил о погибшем на Харьковщине и последствиях обстрелов Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 10 марта проинформировал, что под обстрелами российской артиллерии и минометов в Харьковской области за сутки было около 20 населенных пунктов. Еще два попали под авиаудары.

«В 18:00 в с. Волоховка Чугуевского района в результате обстрела погиб 73-летний мужчина», — сообщил Синегубов.

Остальные обстрелы обошлись без пострадавших, однако в области — множество разрушений, возникли пожары.

«Сегодня, 00:05, в г. Богодухов произошел обстрел территории оздоровительного лагеря. В результате обстрела горел микроавтобус. Повреждена 1 хозяйственная постройка. Без пострадавших», — отметил начальник ХОВА.

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В Одноробовке Богодуховского района горели три частных дома, в Волчанске — торговый павильон. Также «прилетало» по Липцам в 19:44 9 марта.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 08:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 10 марта проинформировал, что под обстрелами российской артиллерии и минометов в Харьковской области за сутки было около 20 населенных пунктов. Еще два попали под авиаудары".