Синегубов сообщил о погибшем на Харьковщине и последствиях обстрелов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 10 марта проинформировал, что под обстрелами российской артиллерии и минометов в Харьковской области за сутки было около 20 населенных пунктов. Еще два попали под авиаудары.
«В 18:00 в с. Волоховка Чугуевского района в результате обстрела погиб 73-летний мужчина», — сообщил Синегубов.
Остальные обстрелы обошлись без пострадавших, однако в области — множество разрушений, возникли пожары.
«Сегодня, 00:05, в г. Богодухов произошел обстрел территории оздоровительного лагеря. В результате обстрела горел микроавтобус. Повреждена 1 хозяйственная постройка. Без пострадавших», — отметил начальник ХОВА.
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В Одноробовке Богодуховского района горели три частных дома, в Волчанске — торговый павильон. Также «прилетало» по Липцам в 19:44 9 марта.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблий, новости Харькова, обстрелы, погибший, полжары, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 10 марта проинформировал, что под обстрелами российской артиллерии и минометов в Харьковской области за сутки было около 20 населенных пунктов. Еще два попали под авиаудары".