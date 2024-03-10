Синегубов сообщил о погибшем на Харьковщине и последствиях обстрелов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 10 марта проинформировал, что под обстрелами российской артиллерии и минометов в Харьковской области за сутки было около 20 населенных пунктов. Еще два попали под авиаудары.

«В 18:00 в с. Волоховка Чугуевского района в результате обстрела погиб 73-летний мужчина», — сообщил Синегубов.

Остальные обстрелы обошлись без пострадавших, однако в области — множество разрушений, возникли пожары.

«Сегодня, 00:05, в г. Богодухов произошел обстрел территории оздоровительного лагеря. В результате обстрела горел микроавтобус. Повреждена 1 хозяйственная постройка. Без пострадавших», — отметил начальник ХОВА.

В Одноробовке Богодуховского района горели три частных дома, в Волчанске — торговый павильон. Также «прилетало» по Липцам в 19:44 9 марта.