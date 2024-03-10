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Синєгубов повідомив про загиблого на Харківщині та наслідки обстрілів

Події 08:34   10.03.2024
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про загиблого на Харківщині та наслідки обстрілів Фото: телеграм Олега Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 10 березня поінформував, що під обстрілами російської артилерії та мінометів у Харківській області за добу було близько 20 населених пунктів. Ще два потрапили під авіаудари.

“О 18:00 у с. Волохівка Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік”, – повідомив Синєгубов.

Решта обстрілів обійшлася без постраждалих, проте в області – безліч руйнувань, виникли пожежі.

“Сьогодні, 00:05, у м. Богодухів здійснено обстріл території оздоровчого табору. Внаслідок обстрілу горів мікроавтобус. Пошкоджено 1 господарчу споруду. Без постраждалих”, – зазначив начальник ХОВА.

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В Одноробівці Богодухівського району горіли три приватні будинки, у Вовчанську – торговий павільйон. Також “прилітало” по Липцях о 19:44 9 березня.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 08:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 10 березня поінформував, що під обстрілами російської артилерії та мінометів у Харківській області за добу було близько 20 населених пунктів. Ще два потрапили під авіаудари".