Синєгубов повідомив про загиблого на Харківщині та наслідки обстрілів

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 10 березня поінформував, що під обстрілами російської артилерії та мінометів у Харківській області за добу було близько 20 населених пунктів. Ще два потрапили під авіаудари.

“О 18:00 у с. Волохівка Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік”, – повідомив Синєгубов.

Решта обстрілів обійшлася без постраждалих, проте в області – безліч руйнувань, виникли пожежі.

“Сьогодні, 00:05, у м. Богодухів здійснено обстріл території оздоровчого табору. Внаслідок обстрілу горів мікроавтобус. Пошкоджено 1 господарчу споруду. Без постраждалих”, – зазначив начальник ХОВА.

В Одноробівці Богодухівського району горіли три приватні будинки, у Вовчанську – торговий павільйон. Також “прилітало” по Липцях о 19:44 9 березня.