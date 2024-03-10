Через обстріли на Харківщині пошкоджені газорозподільні мережі

Без газу через обстріли в Харківській області залишилося 617 споживачів, повідомило Міністерство енергетики України.

“У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газорозподільні мережі, відключено від газопостачання 617 споживачів”, – повідомила пресслужба Міненерго у зведенні за 10 березня.

Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко інформував про пошкодження інфраструктурних об’єктів щонайменше у двох селах регіону.

“Липці. Ворог обстріляв селище з артилерії. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Нечволодівка. Внаслідок артобстрілу калібром 152 мм, РСЗВ «Смерч» пошкоджено інфраструктурні об’єкти, приватні домоволодіння“, – написав Тимошко у фейсбуці вранці 10 березня.