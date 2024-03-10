Через обстріли на Харківщині пошкоджені газорозподільні мережі
Без газу через обстріли в Харківській області залишилося 617 споживачів, повідомило Міністерство енергетики України.
“У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газорозподільні мережі, відключено від газопостачання 617 споживачів”, – повідомила пресслужба Міненерго у зведенні за 10 березня.
Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко інформував про пошкодження інфраструктурних об’єктів щонайменше у двох селах регіону.
“Липці. Ворог обстріляв селище з артилерії. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Нечволодівка. Внаслідок артобстрілу калібром 152 мм, РСЗВ «Смерч» пошкоджено інфраструктурні об’єкти, приватні домоволодіння“, – написав Тимошко у фейсбуці вранці 10 березня.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 10:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без газу через обстріли в Харківській області залишилося 617 споживачів, повідомило Міністерство енергетики України".