Пережил оккупацию и пошел в ВСУ: на Харьковщине простились с погибшим воином

На Харьковщине похоронили младшего сержанта 47-й ОМБр Артема Подопригору. Он погиб в боях на Авдеевском направлении 3 марта.

«Артем родился в Казачьей Лопани, где окончил местную школу. До полномасштабной войны мужчина работал в одном из магазинов в Харькове. В начале вторжения Артем находился в родном поселке и попал под российскую оккупацию. После освобождения Казачьей Лопани мужчина вернулся на прежнее место работы, но не смог остаться в стороне от борьбы украинского народа против оккупантов. В декабре 2022 года Артем присоединился к Силам обороны Украины», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Артем Подопригора воевал на Запорожском и Авдеевском направлениях. Погиб в результате атаки вражеского дрона. Мужчине было 27 лет. Его похоронили на Аллее славы Семенского кладбища. У Артема остались мать Людмила и жена Анастасия.