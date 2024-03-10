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Пережил оккупацию и пошел в ВСУ: на Харьковщине простились с погибшим воином

Происшествия 17:42   10.03.2024
Оксана Горун
Пережил оккупацию и пошел в ВСУ: на Харьковщине простились с погибшим воином Фото: facebook Вячеслава Задоренко

На Харьковщине похоронили младшего сержанта 47-й ОМБр Артема Подопригору. Он погиб в боях на Авдеевском направлении 3 марта.

«Артем родился в Казачьей Лопани, где окончил местную школу. До полномасштабной войны мужчина работал в одном из магазинов в Харькове. В начале вторжения Артем находился в родном поселке и попал под российскую оккупацию. После освобождения Казачьей Лопани мужчина вернулся на прежнее место работы, но не смог остаться в стороне от борьбы украинского народа против оккупантов. В декабре 2022 года Артем присоединился к Силам обороны Украины», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

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Артем Подопригора воевал на Запорожском и Авдеевском направлениях. Погиб в результате атаки вражеского дрона. Мужчине было 27 лет. Его похоронили на Аллее славы Семенского кладбища. У Артема остались мать Людмила и жена Анастасия.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 17:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине похоронили младшего сержанта 47-й ОМБр Артема Подопригору. Он погиб в боях на Авдеевском направлении 3 марта.".