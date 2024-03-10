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Пережив окупацію й пішов до ЗСУ: на Харківщині попрощалися із загиблим воїном

Події 17:42   10.03.2024
Оксана Горун
Пережив окупацію й пішов до ЗСУ: на Харківщині попрощалися із загиблим воїном Фото: фейсбук Вячеслава Задоренка

На Харківщині поховали молодшого сержанта 47-ї ОМБр Артема Подопригору. Він загинув у боях на Авдіївському напрямку 3 березня.

“Артем народився у Козачій Лопані, де закінчив місцеву школу. До повномасштабної війни чоловік працював в одному із магазинів у Харкові. На початку вторгнення Артем перебував у рідному селищі та потрапив під російську окупацію. Після звільнення Козачої Лопані чоловік повернувся на попереднє місце роботи, але не зміг залишитись осторонь боротьби українського народу проти окупантів. У грудні 2022 року Артем приєднався до Сил оборони України”, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

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Артем Подопригора воював на Запорізькому та Авдіївському напрямках. Загинув внаслідок атаки ворожого дрона. Чоловікові було 27 років. Його поховали на Алеї слави Семенського кладовища. В Артема залишилися мати Людмила та дружина Анастасія.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 17:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поховали молодшого сержанта 47-ї ОМБр Артема Подопригору. Він загинув у боях на Авдіївському напрямку 3 березня".