Пережив окупацію й пішов до ЗСУ: на Харківщині попрощалися із загиблим воїном

На Харківщині поховали молодшого сержанта 47-ї ОМБр Артема Подопригору. Він загинув у боях на Авдіївському напрямку 3 березня.

“Артем народився у Козачій Лопані, де закінчив місцеву школу. До повномасштабної війни чоловік працював в одному із магазинів у Харкові. На початку вторгнення Артем перебував у рідному селищі та потрапив під російську окупацію. Після звільнення Козачої Лопані чоловік повернувся на попереднє місце роботи, але не зміг залишитись осторонь боротьби українського народу проти окупантів. У грудні 2022 року Артем приєднався до Сил оборони України”, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Артем Подопригора воював на Запорізькому та Авдіївському напрямках. Загинув внаслідок атаки ворожого дрона. Чоловікові було 27 років. Його поховали на Алеї слави Семенського кладовища. В Артема залишилися мати Людмила та дружина Анастасія.