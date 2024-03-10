Пережив окупацію й пішов до ЗСУ: на Харківщині попрощалися із загиблим воїном
На Харківщині поховали молодшого сержанта 47-ї ОМБр Артема Подопригору. Він загинув у боях на Авдіївському напрямку 3 березня.
“Артем народився у Козачій Лопані, де закінчив місцеву школу. До повномасштабної війни чоловік працював в одному із магазинів у Харкові. На початку вторгнення Артем перебував у рідному селищі та потрапив під російську окупацію. Після звільнення Козачої Лопані чоловік повернувся на попереднє місце роботи, але не зміг залишитись осторонь боротьби українського народу проти окупантів. У грудні 2022 року Артем приєднався до Сил оборони України”, – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Читайте також: Пішов служити, щоби помститися за сина: на Харківщині попрощалися з воїном
Артем Подопригора воював на Запорізькому та Авдіївському напрямках. Загинув внаслідок атаки ворожого дрона. Чоловікові було 27 років. Його поховали на Алеї слави Семенського кладовища. В Артема залишилися мати Людмила та дружина Анастасія.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: воин, задоренко, новини Харкова, погиб, похороны;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пережив окупацію й пішов до ЗСУ: на Харківщині попрощалися із загиблим воїном»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 17:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поховали молодшого сержанта 47-ї ОМБр Артема Подопригору. Він загинув у боях на Авдіївському напрямку 3 березня".