Сутки на Харьковщине прошли без российских штурмов — Генштаб ВСУ

Генштаб в утренней сводке 10 марта сообщил об условном «затишье» на Купянском направлении, а также — авиаударах по Харьковщине.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сказано в сводке ГШ.

В целом на фронте в Украине за сутки произошло 73 боевых столкновения. Армия РФ нанесла пять ракетных и 95 авиационных ударов, 136 раз била из РСЗО. В Харьковской области от авиаударов пострадали Гранов и Синьковка.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средству противовоздушной обороны оккупантов», — проинформировал Генштаб ВСУ.