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Сутки на Харьковщине прошли без российских штурмов — Генштаб ВСУ

Происшествия 07:26   10.03.2024
Оксана Горун
Сутки на Харьковщине прошли без российских штурмов — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб в утренней сводке 10 марта сообщил об условном «затишье» на Купянском направлении, а также — авиаударах по Харьковщине.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сказано в сводке ГШ.

В целом на фронте в Украине за сутки произошло 73 боевых столкновения. Армия РФ нанесла пять ракетных и 95 авиационных ударов, 136 раз била из РСЗО. В Харьковской области от авиаударов пострадали Гранов и Синьковка.

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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средству противовоздушной обороны оккупантов», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 07:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в утренней сводке 10 марта сообщил об условном «затишье» на Купянском направлении, а также — авиаударах по Харьковщине".