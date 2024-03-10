Сутки на Харьковщине прошли без российских штурмов — Генштаб ВСУ
Генштаб в утренней сводке 10 марта сообщил об условном «затишье» на Купянском направлении, а также — авиаударах по Харьковщине.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сказано в сводке ГШ.
В целом на фронте в Украине за сутки произошло 73 боевых столкновения. Армия РФ нанесла пять ракетных и 95 авиационных ударов, 136 раз била из РСЗО. В Харьковской области от авиаударов пострадали Гранов и Синьковка.
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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, станции радиоэлектронной борьбы и средству противовоздушной обороны оккупантов», — проинформировал Генштаб ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2024 в 07:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в утренней сводке 10 марта сообщил об условном «затишье» на Купянском направлении, а также — авиаударах по Харьковщине".