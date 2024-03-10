Доба на Харківщині пройшла без російських штурмів – Генштаб ЗСУ
Генштаб у ранковому зведенні 10 березня повідомив про умовне “затишшя” на Куп’янському напрямку, а також – авіаудари по Харківщині.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – сказано у зведенні ГШ.
Загалом на фронті в Україні за добу сталося 73 бойових зіткнення. Армія РФ завдала п’яти ракетних та 95 авіаційних ударів, 136 разів била з РСЗВ. У Харківській області від авіаударів постраждали Гранів та Синьківка.
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“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, станції радіоелектронної боротьби та засобу протиповітряної оборони окупантів“, – поінформував Генштаб ВСУ.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2024 в 07:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у ранковому зведенні 10 березня повідомив про умовне “затишшя” на Куп’янському напрямку, а також – авіаудари по Харківщині".