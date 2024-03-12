700 тыс. потратили из бюджета Харькова на коммунальную команду по мини-футболу

700 тысяч гривен потратили из бюджета Харькова с начала текущего года на организацию и проведение матчей команды по мини-футболу, существующей в рамках созданного в конце 2021 года коммунального предприятия «Муниципальный спортивный клуб «Харьков».

Об этом пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на Единый портал публичных средств.

Как отмечают антикоррупционеры, в основном средства выделили двум ФЛП, которые постоянно получают подряды на организацию матчей и тренировок этой команды. Это Мажуга Алексей Александрович и Кочерова Екатерина Николаевна.

«В целом Мажуга получил от коммунального клуба подрядов на 5,78 миллиона гривен, а Кочерова — на 6,1 миллиона. Кроме того, Мажуга сейчас выиграл тендер на 1,359 миллиона гривен на организацию спортивных учебно-тренировочных мероприятий и сборов по подготовке спортивных команд КП «МСК «Харьков» для участия в городских, районных и областных соревнованиях по футзалу, футболу и мини-футболу. Еще один тендер с таким названием на 1,5 миллиона гривен выиграло ФЛП Лысенко Геннадий Евгеньевич», — сообщают активисты.

В ХАЦ рассказывают, что коммунальная команда по мини-футболу де-факто была создана во время полномасштабного вторжения. В 2022 году на ее содержание из бюджета Харькова потратили около 7 миллионов гривен, а в 2023-м эта сумма выросла. Сейчас МСК «Харьков» занимает восьмое из десяти мест в VBET Экстра-лига сезона 23/24.