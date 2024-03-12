700 тыс. потратили из бюджета Харькова на коммунальную команду по мини-футболу
700 тысяч гривен потратили из бюджета Харькова с начала текущего года на организацию и проведение матчей команды по мини-футболу, существующей в рамках созданного в конце 2021 года коммунального предприятия «Муниципальный спортивный клуб «Харьков».
Об этом пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на Единый портал публичных средств.
Как отмечают антикоррупционеры, в основном средства выделили двум ФЛП, которые постоянно получают подряды на организацию матчей и тренировок этой команды. Это Мажуга Алексей Александрович и Кочерова Екатерина Николаевна.
«В целом Мажуга получил от коммунального клуба подрядов на 5,78 миллиона гривен, а Кочерова — на 6,1 миллиона. Кроме того, Мажуга сейчас выиграл тендер на 1,359 миллиона гривен на организацию спортивных учебно-тренировочных мероприятий и сборов по подготовке спортивных команд КП «МСК «Харьков» для участия в городских, районных и областных соревнованиях по футзалу, футболу и мини-футболу. Еще один тендер с таким названием на 1,5 миллиона гривен выиграло ФЛП Лысенко Геннадий Евгеньевич», — сообщают активисты.
В ХАЦ рассказывают, что коммунальная команда по мини-футболу де-факто была создана во время полномасштабного вторжения. В 2022 году на ее содержание из бюджета Харькова потратили около 7 миллионов гривен, а в 2023-м эта сумма выросла. Сейчас МСК «Харьков» занимает восьмое из десяти мест в VBET Экстра-лига сезона 23/24.
Читайте также: Совладельца завода Фрунзе в Харькове, пополнявшего бюджет РФ, наказали штрафом
Новости по теме:
- Категории: Спорт, Харьков, Экономика; Теги: бюджет, мини-футбол, МСК Харьков, спорт, Харьков, ХАЦ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «700 тыс. потратили из бюджета Харькова на коммунальную команду по мини-футболу»; из категории Спорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 марта 2024 в 18:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "700 тысяч гривен потратили из бюджета Харькова с начала текущего года на организацию и проведение матчей команды по мини-футболу".