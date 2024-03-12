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700 тис. грн витратили з бюджету Харкова на комунальну команду з мініфутболу

Економіка 18:57   12.03.2024
Олена Нагорна
700 тис. грн витратили з бюджету Харкова на комунальну команду з мініфутболу

700 тисяч гривень витратили з бюджету Харкова з початку поточного року на організацію та проведення матчів команди з мініфутболу, яка існує в межах створеного наприкінці 2021 року комунального підприємства “Муніципальний спортивний клуб “Харків”.

Про це пише ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на Єдиний портал публічних коштів.

Як зазначають антикорупціонери, переважно гроші виділили двом ФОПам, які постійно отримують підряди на організацію матчів та тренувань цієї команди. Це Мажуга Олексій Олександрович та Кочерова Катерина Миколаївна.

“Загалом Мажуга отримав від комунального клубу підрядів на 5,78 мільйона гривень, а Кочерова – на 6,1 мільйона. Крім того, Мажуга зараз виграв тендер на 1,359 мільйона гривень на організацію спортивних навчально-тренувальних заходів та зборів з підготовки спортивних команд КП “МСК “Харків” для участі у міських, районних та обласних змаганнях з футзалу, футболу та мініфутболу. Ще один тендер з такою назвою на 1,5 мільйона виграв ФОП Лисенко Геннадій Євгенович”, – повідомляють активісти.

У ХАЦ розповідають, що комунальна команда з мініфутболу де-факто була створена під час повномасштабного вторгнення. У 2022 році на її утримання з бюджету Харкова витратили близько 7 мільйонів гривень, а у 2023-му ця сума зросла. Зараз МСК “Харків” посідає восьме з десяти місць у VBET Екстраліга сезону 23/24.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «700 тис. грн витратили з бюджету Харкова на комунальну команду з мініфутболу»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 18:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "700 тисяч гривень витратили з бюджету Харкова з початку поточного року на організацію та проведення матчів команди з мініфутболу".