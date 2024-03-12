«Я твой отец». На фронте танкист ВСУ встретил в бою бросившего его отца из РФ

На авдеевском направлении в Донецкой области экипаж боевой машины пехоты Bradley, которую передали ВСУ США, вступил в бой с российским танком и уничтожил его. Об украинском экипаже Bradley рассказали не только в украинских новостях, но и в российских пабликах. И через некоторое время Александру, командиру экипажа, позвонили с неизвестного номера. Голос в трубке произнес: «Я твой отец». И предложил перейти на сторону россиян, сообщает «Настоящее время».

Быстрая, маневренная, защищенная и хорошо вооруженная, так характеризует машину Bradley Александр, командир экипажа, военнослужащий 47-й бригады ВСУ. Он в том бою не участвовал, но его экипаж также подбил два российских танка, за что получил наградные.

Отец Александра воевал танкистом на стороне РФ на том же направлении. По словам бойца ВСУ, отец бросил его с матерью, когда он был совсем маленьким: «Мама – украинка, а он из России. В Украине он вроде был, я мало про него знаю».

И вот Александру с отцом довелось встретиться в одном бою. Точнее, увидеть бронированные машины друг друга. Украинец был с экипажем на задании, когда на них неожиданно выскочил российский танк: «Выехал танк и выстрелил в бок. Броня выдержала. Сразу позвонил отец». Оказалось, что в том российском танке был отец Александра. Он позвонил сыну и сказал, что перестал стрелять, когда понял, кто в экипаже Bradley. Александр ему не поверил: «Мы когда на откате были, по нам все равно работали дальше. Отцовского там больше не было. Там была выгода. Деньги! Деньги! Деньги!».

Через некоторое время Александр узнал, что его отец погиб: «Он выехал, три раза на мине подорвался и уже начал сам гореть. Экипаж не весь выбежал. По ходу он не смог вылезти и там и остался. У каждого своя судьба. Я особо его не знал, особо его не видел. Для меня это не было, что типа отец, что типа жаль. Это моя работа. Он выбрал свою сторону. И все».