На авдіївському напрямку на Донеччині екіпаж бойової машини піхоти Bradley, яку передали ЗСУ США, вступив у бій із російським танком і знищив його. Про український екіпаж Bradley розповіли не лише в українських новинах, а й у російських пабликах. І за деякий час до Олександра, командира екіпажу, зателефонували з невідомого номера. Голос у слухавці промовив: «Я твій батько». І запропонував перейти на бік росіян, повідомляє «Настоящее время».

Швидка, маневровна, захищена та добре озброєна, так характеризує машину Bradley Олександр, командир екіпажу, військовослужбовець 47-ї бригади ЗСУ. Він у тому бою не брав участі, але його екіпаж також підбив два російські танки, за що отримав нагородні.

Батько Олександра воював танкістом на боці РФ на тому самому напрямку. За словами бійця ЗСУ, батько кинув його з матір’ю, коли він був зовсім маленьким: “Мама – українка, а він із Росії. В Україні він начебто був, я мало про нього знаю”.

І ось Олександру з батьком довелося зустрітись в одному бою. Точніше, побачити броньовані машини один одного. Українець був з екіпажем на завданні, коли на них несподівано вискочив російський танк: “Виїхав танк і вистрілив у бік. Броня витримала. Одразу зателефонував батько”.

Виявилося, що у тому російському танку був батько Олександра. Він зателефонував до сина і сказав, що перестав стріляти, коли зрозумів, хто в екіпажі Bradley. Олександр йому не повірив: “Ми коли на відкаті були, по нам все одно працювали далі. Батьківського там більше не було. Там була вигода. Гроші! Гроші! Гроші!”.

За деякий час Олександр дізнався, що його батько загинув: “Він виїхав, три рази на міні підірвався і вже почав сам горіти. Екіпаж не весь вибіг. По ходу він не зміг вилізти й там і залишився. У кожного своя доля. Не знав, особливо його не бачив. Для мене це не було, що це батько, що шкода. Це моя робота. Він вибрав свій бік. І все”.