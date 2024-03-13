Трамвай №27 в Харькове в четверг изменит маршрут: подробности
Фото: Харьковский горсовет
Движение трамваев на улице Молочной и Гольдберговской, на участке от улицы Георгия Тарасенко до переулка Рыбасовского (в направлении улицы Москалевской) будет прекращено с 9:30 до 15:30 14 марта.
Причина – ремонт трамвайного пути, сообщили в Харьковском горсовете.
В это время трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново»,
в обратном направлении: по своему основному маршруту.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, маршрут, ремонт, трамвай, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев на улице Молочной и Гольдберговской, на участке от улицы Георгия Тарасенко до переулка Рыбасовского (в направлении улицы Москалевской) будет прекращено с 9:30 до 15:30 14 марта.".