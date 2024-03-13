Трамвай №27 в Харькове в четверг изменит маршрут: подробности

Движение трамваев на улице Молочной и Гольдберговской, на участке от улицы Георгия Тарасенко до переулка Рыбасовского (в направлении улицы Москалевской) будет прекращено с 9:30 до 15:30 14 марта.

Причина – ремонт трамвайного пути, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново»,

в обратном направлении: по своему основному маршруту.