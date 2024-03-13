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Дороги и тротуары в Харькове подрядчик отремонтировал с убытком в 600 тыс. грн

Общество 13:11   13.03.2024
Виктория Яковенко
Дороги и тротуары в Харькове подрядчик отремонтировал с убытком в 600 тыс. грн Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове осудили ООО-подрядчика, который провел ремонт дорог и тротуаров в городе с убытками.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2019 году между органом местного самоуправления и ООО был заключен договор о проведении капремонта внутриквартальных дорог и тротуаров в Индустриальном районе Харькова — по улице Двенадцатого Апреля.

Однако, по словам правоохранителей, подрядчик нарушил условия договора — стоимость и объемы фактически выполненных работ не соответствуют заказу. В результате бюджету Харькова нанесен ущерб на сумму почти 600 тыс. грн.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском. Однако суд первой инстанции его не удовлетворил.

Так что правоохранители подали апелляцию. Апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры — обязал взыскать с ООО нанесенный ущерб.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове осудили ООО-подрядчика, который провел ремонт дорог и тротуаров в городе с убытками.".