Дороги и тротуары в Харькове подрядчик отремонтировал с убытком в 600 тыс. грн
В Харькове осудили ООО-подрядчика, который провел ремонт дорог и тротуаров в городе с убытками.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2019 году между органом местного самоуправления и ООО был заключен договор о проведении капремонта внутриквартальных дорог и тротуаров в Индустриальном районе Харькова — по улице Двенадцатого Апреля.
Однако, по словам правоохранителей, подрядчик нарушил условия договора — стоимость и объемы фактически выполненных работ не соответствуют заказу. В результате бюджету Харькова нанесен ущерб на сумму почти 600 тыс. грн.
Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском. Однако суд первой инстанции его не удовлетворил.
Так что правоохранители подали апелляцию. Апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры — обязал взыскать с ООО нанесенный ущерб.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, ооо, подрядчик, прокуратура, ремонт, суд, тратуар, убыток;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове осудили ООО-подрядчика, который провел ремонт дорог и тротуаров в городе с убытками.".