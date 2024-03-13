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Дороги і тротуари у Харкові підрядник відремонтував зі збитками у 600 тис. грн

Суспільство 13:11   13.03.2024
Вікторія Яковенко
Дороги і тротуари у Харкові підрядник відремонтував зі збитками у 600 тис. грн Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові засудили ТОВ-підрядника, який провів ремонт доріг і тротуарів у місті зі збитками.

За даними Харківської обласної прокуратури, що в 2019 році між органом місцевого самоврядування та ТОВ було укладено договори щодо проведення капремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів в Індустріальному районі Харкова — по вулиці Дванадцятого Квітня.

Однак, зазначили правоохоронці, підрядник порушив умови договору — вартість та обсяги фактично виконаних робіт не відповідають замовленню. У результаті бюджету Харкова завдано збитків на суму майже 600 тис. грн.

Через це прокуратура звернулася до суду з позовом. Однак, суд першої інстанції його не задовольнив.

Тож правоохоронці подали апеляцію. Апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури — зобов’язав стягнути з ТОВ завдані збитки.

Читайте також: На ремонті дороги на Харківщині розікрали 800 тис. грн: подробиці

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 13:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові засудили ТОВ-підрядника, який провів ремонт доріг і тротуарів у місті зі збитками.".