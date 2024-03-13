Трамвай №27 у Харкові в четвер змінить маршрут: подробиці
Фото: Харківська міськрада
Рух трамваїв на вулиці Молочній та вулиці Гольдбергівській, на ділянці від вулиці Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського (в напрямку вулиці Москалівської), буде припинений з 9:30 до 15:30 14 березня.
Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.
У цей час трамвай №27 курсуватиме так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»,
у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв на вулиці Молочній та вулиці Гольдбергівській, на ділянці від вулиці Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського (в напрямку вулиці Москалівської), буде припинений з 9:30 до 15:30 14 березня.".