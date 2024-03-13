Трамвай №27 у Харкові в четвер змінить маршрут: подробиці

Рух трамваїв на вулиці Молочній та вулиці Гольдбергівській, на ділянці від вулиці Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського (в напрямку вулиці Москалівської), буде припинений з 9:30 до 15:30 14 березня.

Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час трамвай №27 курсуватиме так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»,

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.