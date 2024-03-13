Вражескую «Рапиру» уничтожили пограничники на Харьковщине (видео)
Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили российскую противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» на Харьковском направлении.
«Сложность задачи заключалась в сильном противодействии вражеского РЭБ, однако это не помешало оператору FPV-дрона уничтожить вражескую цель», – отметили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: "Рапира", гпсу, дрон, знищили, пограничники, уничтожили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 14:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили российскую противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» на Харьковском направлении.".