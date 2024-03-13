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Ворожу «Рапіру» знищили прикордонники на Харківщині (відео)

Суспільство 14:40   13.03.2024
Вікторія Яковенко
Ворожу «Рапіру» знищили прикордонники на Харківщині (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою FPV-дрона знищили російську протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра» на Харківському напрямку.

«Складність завдання полягала в сильній протидії ворожого РЕБ, проте це не завадило оператору FPV-дрона майстерно знищити ворожу ціль», – зазначили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ворожу «Рапіру» знищили прикордонники на Куп’янському напрямку (відео)

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 14:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожу «Рапіру» знищили прикордонники на Харківщині (відео)".