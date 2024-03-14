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Хотел подорвать железную дорогу на Харьковщине — СБУ задержала агента РФ

Общество 12:28   14.03.2024
Виктория Яковенко
Хотел подорвать железную дорогу на Харьковщине — СБУ задержала агента РФ Фото: СБУ

Правоохранители поймали вражеского диверсанта, пытавшегося подорвать линии электропитания железнодорожных путей и подвижного состава вблизи узловой станции на Харьковщине.

Злоумышленником оказался местный житель, работавший на ГРУ, сообщили в СБУ.

«Для совершения серии взрывов он планировал использовать самодельное взрывное устройство. Инструкцию по его изготовлению в «домашних» условиях фигурант дистанционно получил от военной разведки РФ. В случае осуществления диверсий оккупанты надеялись нарушить логистику поставок горючего и боеприпасов для Сил обороны на Лиманском направлении», — отметили правоохранители.

Однако подозреваемому это не удалось. Правоохранители разоблачили вражеского приспешника, установили личности его российских «кураторов» и их преступные намерения.

Кроме того, во время расследования СБУ получила доказательства выполнения фигурантом еще одной задачи – он собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ в Харькове и Павлограде. Для этого злоумышленник объезжал местность этих регионов ночью и скрыто фиксировал локацию украинских войск.

Для коммуникации с ГРУ злоумышленник использовал анонимные чаты в мессенджерах. Дома у фигуранта обнаружили мобильный телефон и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 12:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители поймали вражеского диверсанта, пытавшегося подорвать линии электропитания железнодорожных путей и подвижного состава вблизи узловой станции на Харьковщине.".