Хотел подорвать железную дорогу на Харьковщине — СБУ задержала агента РФ
Правоохранители поймали вражеского диверсанта, пытавшегося подорвать линии электропитания железнодорожных путей и подвижного состава вблизи узловой станции на Харьковщине.
Злоумышленником оказался местный житель, работавший на ГРУ, сообщили в СБУ.
«Для совершения серии взрывов он планировал использовать самодельное взрывное устройство. Инструкцию по его изготовлению в «домашних» условиях фигурант дистанционно получил от военной разведки РФ. В случае осуществления диверсий оккупанты надеялись нарушить логистику поставок горючего и боеприпасов для Сил обороны на Лиманском направлении», — отметили правоохранители.
Однако подозреваемому это не удалось. Правоохранители разоблачили вражеского приспешника, установили личности его российских «кураторов» и их преступные намерения.
Кроме того, во время расследования СБУ получила доказательства выполнения фигурантом еще одной задачи – он собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ в Харькове и Павлограде. Для этого злоумышленник объезжал местность этих регионов ночью и скрыто фиксировал локацию украинских войск.
Для коммуникации с ГРУ злоумышленник использовал анонимные чаты в мессенджерах. Дома у фигуранта обнаружили мобильный телефон и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 12:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители поймали вражеского диверсанта, пытавшегося подорвать линии электропитания железнодорожных путей и подвижного состава вблизи узловой станции на Харьковщине.".