Хотів підірвати залізницю на Харківщині – СБУ затримала агента РФ

Правоохоронці піймали ворожого диверсанта, який намагався підірвати лінії електроживлення залізничних колій та рухомого складу поблизу вузлової станції на Харківщині.

Зловмисником виявився місцевий житель, який працював на російське ГРУ, повідомили в СБУ.

«Для вчинення серії вибухів він планував використати саморобний вибуховий пристрій. Інструкцію для його виготовлення в «домашніх» умовах фігурант дистанційно отримав від воєнної розвідки РФ. У разі здійснення диверсій окупанти сподівались порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Лиманському напрямку», – зазначили правоохоронці.

Однак підозрюваному це не вдалося. Правоохоронці викрили ворожого поплічника, встановили особи його російських «кураторів» та їхні злочинні наміри.

Крім того, під час розслідування СБУ отримала докази виконання фігурантом ще одного завдання – він збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ в Харкові та Павлограді. Для цього зловмисник об’їжджав місцевість обох регіонів вночі та приховано фіксував локації українських військ.

Для комунікації з ГРУ зловмисник використовував анонімні чати у месенджерах. Вдома у фігуранта знайшли мобільний телефон та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).