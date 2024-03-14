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Какой будет погода в Харькове и области 15 марта — прогноз

Общество 20:07   14.03.2024
Елена Нагорная
Какой будет погода в Харькове и области 15 марта — прогноз Фото: Василий Голосный

В пятницу, 15 марта, на Харьковщине — облачно с прояснениями. В Харькове существенные осадки в течение суток не ожидаются, в области небольшие снег и дождь возможны ночью на юго-западе.

В Харькове ночная температура составит около 0 градусов, днем — от 5 до 7 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 2 мороза до 3 тепла, днем — от 3 до 8 градусов со знаком «плюс».

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 20:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 15 марта, на Харьковщине — облачно с прояснениями".