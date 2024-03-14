Какой будет погода в Харькове и области 15 марта — прогноз

В пятницу, 15 марта, на Харьковщине — облачно с прояснениями. В Харькове существенные осадки в течение суток не ожидаются, в области небольшие снег и дождь возможны ночью на юго-западе.

В Харькове ночная температура составит около 0 градусов, днем — от 5 до 7 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 2 мороза до 3 тепла, днем — от 3 до 8 градусов со знаком «плюс».

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.