Якою буде погода в Харкові та області 15 березня – прогноз

У п’ятницю, 15 березня, на Харківщині – хмарно з проясненнями. У Харкові суттєві опади протягом доби не очікуються, в області невеликий сніг та дощ можливі вночі на південному заході.

У Харкові нічна температура становитиме близько 0 градусів, вдень – від 5 до 7 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 3 до 8 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.