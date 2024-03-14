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Якою буде погода в Харкові та області 15 березня – прогноз

Суспільство 20:07   14.03.2024
Олена Нагорна
Якою буде погода в Харкові та області 15 березня – прогноз Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 15 березня, на Харківщині – хмарно з проясненнями. У Харкові суттєві опади протягом доби не очікуються, в області невеликий сніг та дощ можливі вночі на південному заході.

У Харкові нічна температура становитиме близько 0 градусів, вдень – від 5 до 7 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 2 морозу до 3 тепла, вдень – від 3 до 8 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 20:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 15 березня, на Харківщині – хмарно з проясненнями".