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Мужчина утонул, а женщина сгорела — ГСЧС о ЧП на Харьковщине

Происшествия 07:56   14.03.2024
Оксана Горун
Мужчина утонул, а женщина сгорела — ГСЧС о ЧП на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о двух погибших и двух пострадавших в регионе за сутки.

В течение суток спасатели Харьковщины 108 раз тушили пожары. Причем из-за обстрелов возникли только три. Абсолютное большинство вызвали сами местные жители, поджигая сухостой.

«91 раз выезжали на тушение пожаров в природных экосистемах. За сутки выгорело около 100 га сухой травы, веток, мусора и камыша на открытых местностях. Также огнем уничтожена 1 частная хозяйственная постройка», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На бытовых пожарах в регионе погибла женщина 1950 г.р. в Боровой и пострадала 80-летняя женщина в Харькове. Еще одного погибшего обнаружили в водоеме.

«Спасатели привлекались для извлечения тела погибшего мужчины 1960 г.р. из водоема. Событие произошло на пруду Трушевка города Люботин Харьковского района», — проинформировали в ГСЧС.

Пожары из-за обстрелов были в Купянске (пожар охватил 3 га открытой территории) и Волчанске, по которому нанесли авиаудар (известно об одном пострадавшем).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 07:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о двух погибших и двух пострадавших в регионе за сутки".