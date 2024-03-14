Мужчина утонул, а женщина сгорела — ГСЧС о ЧП на Харьковщине
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о двух погибших и двух пострадавших в регионе за сутки.
В течение суток спасатели Харьковщины 108 раз тушили пожары. Причем из-за обстрелов возникли только три. Абсолютное большинство вызвали сами местные жители, поджигая сухостой.
«91 раз выезжали на тушение пожаров в природных экосистемах. За сутки выгорело около 100 га сухой травы, веток, мусора и камыша на открытых местностях. Также огнем уничтожена 1 частная хозяйственная постройка», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На бытовых пожарах в регионе погибла женщина 1950 г.р. в Боровой и пострадала 80-летняя женщина в Харькове. Еще одного погибшего обнаружили в водоеме.
«Спасатели привлекались для извлечения тела погибшего мужчины 1960 г.р. из водоема. Событие произошло на пруду Трушевка города Люботин Харьковского района», — проинформировали в ГСЧС.
Пожары из-за обстрелов были в Купянске (пожар охватил 3 га открытой территории) и Волчанске, по которому нанесли авиаудар (известно об одном пострадавшем).
Читайте также: РФ ударила по дому в Волчанске: под завалами могут быть люди
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, загиблі, новости Харькова, погибшие, пожары, пострадавшие;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мужчина утонул, а женщина сгорела — ГСЧС о ЧП на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 07:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о двух погибших и двух пострадавших в регионе за сутки".