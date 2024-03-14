Чоловік потонув, а жінка згоріла – ДСНС про НП на Харківщині

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про двох загиблих та двох постраждалих у регіоні за добу.

Упродовж доби рятувальники Харківщини 108 разів гасили пожежі. Причому через обстріли виникли лише три. Абсолютну більшість викликали самі місцеві жителі, підпалюючи сухостій.

“91 раз виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. Як видно, статистика цих пожеж щодня збільшується. За добу вигоріло близько 100 га сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих місцевостях. Також вогнем знищено одну приватну господарчу споруду”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

На побутових пожежах у регіоні загинула жінка 1950 р.н. у Боровій та постраждала 80-річна жінка у Харкові. Ще одного загиблого виявили у водоймі.

“Рятувальники залучались для вилучення тіла загиблого чоловіка 1960 р.н. з водойми. Подія сталася на ставку Трушівка міста Люботин Харківського району”, – поінформували в ДСНС.

Пожежі через обстріли були в Куп’янську (пожежа охопила 3 ​​га відкритої території) та Вовчанську, по якому завдали авіаудару (відомо про одного постраждалого).