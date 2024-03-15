Терехов назвал налоговые проблемы, мешающие развитию харьковского бизнеса
44% предпринимателей жалуются на блокирование налоговых накладных, сообщил городской голова Игорь Терехов. По его оценке, это самая большая проблема харьковского бизнеса.
Также большое количество жалоб касается налога на недвижимость, когда он начисляется на помещения, которые были разрушены в результате боевых действий, или его начисляют дважды на одно и то же здание до реконструкции и после, мотивируя это соответствующим удвоением в реестре, отметил мэр в ходе выступления на международной научно-практической конференции «Проблемные вопросы решения налоговых споров в условиях военного положения».
«Наши предприниматели жалуются на блокировку налоговых накладных, что не просто препятствует развитию их бизнеса, а в принципе ставит под сомнение возможность продолжения деятельности. Поэтому очень хорошо, что сегодня эти проблемные вопросы не замалчиваются. Я очень хотел бы, чтобы решения принимались более справедливо», — сказал мэр.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 18:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "44% предпринимателей жалуются на блокирование налоговых накладных".