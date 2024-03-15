Терехов назвав податкові проблеми, що заважають розвитку харківського бізнесу

44% підприємців скаржаться на блокування податкових накладних, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його оцінкою, це найбільша проблема харківського бізнесу.

Також велика кількість скарг стосується податку на нерухомість, коли він нараховується на приміщення, які були зруйновані внаслідок бойових дій, або його нараховують двічі на одну й ту ж будівлю до реконструкції й після, мотивуючи це відповідним подвоєнням у реєстрі, зазначив мер під час виступу на міжнародній науково-практичній конференції “Проблемні питання вирішення податкових спорів в умовах воєнного стану”.

“Наші підприємці скаржаться на блокування податкових накладних, що не просто перешкоджає розвитку їхнього бізнесу, а в принципі ставить під сумнів можливість продовження діяльності. Тому дуже добре, що сьогодні ці проблемні питання не замовчуються. Я дуже хотів би, щоб рішення ухвалювалися більш справедливо”, – сказав мер.