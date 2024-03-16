Потасовка с грабежом произошла в Индустриальном районе Харькова в 4 утра
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Двое товарищей, будучи навеселе, на улице в комендантский час начали ссориться. Один из мужчин ударил приятеля, забрал у него рюкзак и телефон и убежал.
Эти события происходили около 4 утра 16 марта, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
57-летний пострадавший обратился в полицию. Правоохранители прибыли на место и неподалеку обнаружили нападавшего. 33-летний местный житель ранее был судим за совершение имущественных преступлений.
Нарушителя задержали и готовятся сообщить ему о подозрении.
Читайте также: На Салтовке в ТЦ ограбили мужчину: подозреваемого задержали
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: грабеж, драка, Индустриальный район., комендантский час, полиция, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Потасовка с грабежом произошла в Индустриальном районе Харькова в 4 утра»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 15:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое товарищей, будучи навеселе, на улице в комендантский час начали ссориться".