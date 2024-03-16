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Потасовка с грабежом произошла в Индустриальном районе Харькова в 4 утра

Общество 15:00   16.03.2024
Елена Нагорная
Потасовка с грабежом произошла в Индустриальном районе Харькова в 4 утра Фото: ГУ НП в Харьковской области

Двое товарищей, будучи навеселе, на улице в комендантский час начали ссориться. Один из мужчин ударил приятеля, забрал у него рюкзак и телефон и убежал.

Эти события происходили около 4 утра 16 марта, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

57-летний пострадавший обратился в полицию. Правоохранители прибыли на место и неподалеку обнаружили нападавшего. 33-летний местный житель ранее был судим за совершение имущественных преступлений.

Нарушителя задержали и готовятся сообщить ему о подозрении.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 15:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое товарищей, будучи навеселе, на улице в комендантский час начали ссориться".