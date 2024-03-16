Потасовка с грабежом произошла в Индустриальном районе Харькова в 4 утра

Двое товарищей, будучи навеселе, на улице в комендантский час начали ссориться. Один из мужчин ударил приятеля, забрал у него рюкзак и телефон и убежал.

Эти события происходили около 4 утра 16 марта, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

57-летний пострадавший обратился в полицию. Правоохранители прибыли на место и неподалеку обнаружили нападавшего. 33-летний местный житель ранее был судим за совершение имущественных преступлений.

Нарушителя задержали и готовятся сообщить ему о подозрении.