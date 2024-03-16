Сутичка з пограбуванням сталася в Індустріальному районі Харкова о 4-й ранку

Двоє товаришів, що хильнули по чарці, на вулиці в комендантську годину почали сваритися. Один із чоловіків ударив приятеля, забрав у нього рюкзак і телефон та втік.

Ці події відбувалися близько 4-ї ранку 16 березня, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

57-річний потерпілий звернувся до поліції. Правоохоронці прибули на місце і неподалік виявили нападника. 33-річний місцевий житель раніше був судимий за скоєння майнових злочинів.

Порушника затримали та готуються повідомити йому про підозру.