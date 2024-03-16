Сутичка з пограбуванням сталася в Індустріальному районі Харкова о 4-й ранку
Двоє товаришів, що хильнули по чарці, на вулиці в комендантську годину почали сваритися. Один із чоловіків ударив приятеля, забрав у нього рюкзак і телефон та втік.
Ці події відбувалися близько 4-ї ранку 16 березня, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
57-річний потерпілий звернувся до поліції. Правоохоронці прибули на місце і неподалік виявили нападника. 33-річний місцевий житель раніше був судимий за скоєння майнових злочинів.
Порушника затримали та готуються повідомити йому про підозру.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грабеж, драка, Индустриальный район., комендантский час, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 15:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє товаришів, що хильнули по чарці, на вулиці в комендантську годину почали сваритися".