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Сутичка з пограбуванням сталася в Індустріальному районі Харкова о 4-й ранку

Суспільство 15:00   16.03.2024
Олена Нагорна
Сутичка з пограбуванням сталася в Індустріальному районі Харкова о 4-й ранку

Двоє товаришів, що хильнули по чарці, на вулиці в комендантську годину почали сваритися. Один із чоловіків ударив приятеля, забрав у нього рюкзак і телефон та втік.

Ці події відбувалися близько 4-ї ранку 16 березня, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

57-річний потерпілий звернувся до поліції. Правоохоронці прибули на місце і неподалік виявили нападника. 33-річний місцевий житель раніше був судимий за скоєння майнових злочинів.

Порушника затримали та готуються повідомити йому про підозру.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 15:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє товаришів, що хильнули по чарці, на вулиці в комендантську годину почали сваритися".