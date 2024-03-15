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На Салтівці у ТЦ пограбували чоловіка: крадія затримали

Суспільство 15:35   15.03.2024
Вікторія Яковенко
На Салтівці у ТЦ пограбували чоловіка: крадія затримали Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці затримали харків’янина, який вкрав телефон у чоловіка в торговельному центрі у Салтівському районі.

До правоохоронців звернувся чоловік і заявив, що у ТЦ до нього підійшов невідомий та вихопив з кишені мобільний телефон, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 37-річний харків’янин.

Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Фігуранту загрожує від 7 до 10 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 15:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали харків’янина, який вкрав телефон у чоловіка в торговельному центрі у Салтівському районі.".