На Салтівці у ТЦ пограбували чоловіка: крадія затримали
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці затримали харків’янина, який вкрав телефон у чоловіка в торговельному центрі у Салтівському районі.
До правоохоронців звернувся чоловік і заявив, що у ТЦ до нього підійшов невідомий та вихопив з кишені мобільний телефон, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 37-річний харків’янин.
Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Фігуранту загрожує від 7 до 10 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вор, задержали, ограбили, поліція, салтовка, тц, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 15:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали харків’янина, який вкрав телефон у чоловіка в торговельному центрі у Салтівському районі.".