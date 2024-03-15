На Салтівці у ТЦ пограбували чоловіка: крадія затримали

Правоохоронці затримали харків’янина, який вкрав телефон у чоловіка в торговельному центрі у Салтівському районі.

До правоохоронців звернувся чоловік і заявив, що у ТЦ до нього підійшов невідомий та вихопив з кишені мобільний телефон, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 37-річний харків’янин.

Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Фігуранту загрожує від 7 до 10 років тюрми.