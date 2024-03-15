На Салтовке в ТЦ ограбили мужчину: вора задержали

Правоохранители задержали харьковчанина, укравшего телефон у мужчины в торговом центре в Салтовском районе.

К правоохранителям обратился мужчина и заявил, что в ТЦ к нему подошел неизвестный и выхватил из кармана мобильный телефон, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний харьковчанин.

Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Фигуранту грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.