На Салтовке в ТЦ ограбили мужчину: вора задержали
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители задержали харьковчанина, укравшего телефон у мужчины в торговом центре в Салтовском районе.
К правоохранителям обратился мужчина и заявил, что в ТЦ к нему подошел неизвестный и выхватил из кармана мобильный телефон, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний харьковчанин.
Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Фигуранту грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 15:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали харьковчанина, укравшего телефон у мужчины в торговом центре в Салтовском районе.".