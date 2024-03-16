Какой будет погода в Харькове и области в воскресенье — прогноз на 17 марта
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 17 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшие осадки — дождь, временами с мокрым снегом. Днем без существенных осадков.
В Харькове ночная температура составит от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 8 до 10 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 1 мороза до 4 тепла, днем — от 6 до 11 градусов со знаком «плюс».
Ветер юго-западный, 3 — 8 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: март, осадки, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 17 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшие осадки — дождь, временами с мокрым снегом".