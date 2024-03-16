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Какой будет погода в Харькове и области в воскресенье — прогноз на 17 марта

Общество 20:00   16.03.2024
Елена Нагорная
Какой будет погода в Харькове и области в воскресенье — прогноз на 17 марта Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 17 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшие осадки — дождь, временами с мокрым снегом. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 8 до 10 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 1 мороза до 4 тепла, днем — от 6 до 11 градусов со знаком «плюс».

Ветер юго-западный, 3 — 8 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 17 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшие осадки — дождь, временами с мокрым снегом".