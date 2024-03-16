Якою буде погода в Харкові та області в неділю – прогноз на 17 березня
Фото: Василь Голосний
У неділю, 17 березня, на Харківщині вночі прогнозують невеликі опади – дощ, часом з мокрим снігом. Вдень без істотних опадів.
У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 8 до 10 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 1 морозу до 4 тепла, вдень – від 6 до 11 градусів зі знаком “плюс”.
Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 20:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 17 березня, на Харківщині вночі прогнозують невеликі опади – дощ, часом з мокрим снігом".