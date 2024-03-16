Якою буде погода в Харкові та області в неділю – прогноз на 17 березня

У неділю, 17 березня, на Харківщині вночі прогнозують невеликі опади – дощ, часом з мокрим снігом. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 8 до 10 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 1 морозу до 4 тепла, вдень – від 6 до 11 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с.