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Якою буде погода в Харкові та області в неділю – прогноз на 17 березня

Суспільство 20:00   16.03.2024
Олена Нагорна
Якою буде погода в Харкові та області в неділю – прогноз на 17 березня Фото: Василь Голосний

У неділю, 17 березня, на Харківщині вночі прогнозують невеликі опади – дощ, часом з мокрим снігом. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 8 до 10 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 1 морозу до 4 тепла, вдень – від 6 до 11 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 20:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 17 березня, на Харківщині вночі прогнозують невеликі опади – дощ, часом з мокрим снігом".