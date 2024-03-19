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Цены на семена, почву и горшки в Харькове: анализ мэрии

Общество 14:18   19.03.2024
Виктория Яковенко
Цены на семена, почву и горшки в Харькове: анализ мэрии Фото: Харьковский горсовет

В Харькове проанализировали цены на семена, посадочные материалы и другие товары.

По данным Харьковского горсовета, стоимость семян зависит от вида и сорта растений, веса, производителя. Цены составляют от 5 до 20 грн за упаковку. Вес семян в упаковке колеблется от 0,5 до 10 г, в зависимости от вида растений. Кроме того, посадочный лук стоит от 80 грн/кг, картофель – от 70 грн/кг.

Почва универсальная в зависимости от состава, объема и торговой марки стоит от 25 грн/2,5 л. Цены на пластиковые горшки составляют от 3,5 грн/шт., на торфяные – от 40 грн/10 шт.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 14:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проанализировали цены на семена, посадочные материалы и другие товары.".