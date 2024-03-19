Цены на семена, почву и горшки в Харькове: анализ мэрии
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове проанализировали цены на семена, посадочные материалы и другие товары.
По данным Харьковского горсовета, стоимость семян зависит от вида и сорта растений, веса, производителя. Цены составляют от 5 до 20 грн за упаковку. Вес семян в упаковке колеблется от 0,5 до 10 г, в зависимости от вида растений. Кроме того, посадочный лук стоит от 80 грн/кг, картофель – от 70 грн/кг.
Почва универсальная в зависимости от состава, объема и торговой марки стоит от 25 грн/2,5 л. Цены на пластиковые горшки составляют от 3,5 грн/шт., на торфяные – от 40 грн/10 шт.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: горшок, мэрия, почва, семена, товары, Харьков, цены;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проанализировали цены на семена, посадочные материалы и другие товары.".