Цены на семена, почву и горшки в Харькове: анализ мэрии

В Харькове проанализировали цены на семена, посадочные материалы и другие товары.

По данным Харьковского горсовета, стоимость семян зависит от вида и сорта растений, веса, производителя. Цены составляют от 5 до 20 грн за упаковку. Вес семян в упаковке колеблется от 0,5 до 10 г, в зависимости от вида растений. Кроме того, посадочный лук стоит от 80 грн/кг, картофель – от 70 грн/кг.

Почва универсальная в зависимости от состава, объема и торговой марки стоит от 25 грн/2,5 л. Цены на пластиковые горшки составляют от 3,5 грн/шт., на торфяные – от 40 грн/10 шт.