Ціни на насіння, ґрунт і горщики у Харкові: аналіз мерії

У Харкові проаналізували ціни на насіння, посадкові матеріали та інші товари.

За даними Харківської міськради, вартість насіння залежить від виду та сорту рослин, ваги, виробника. Ціни становлять від 5 до 20 грн за упаковку. Вага насіння в упаковці коливається від 0,5 до 10 г залежно від виду рослин. Крім того, посадкова цибуля коштує від 80 грн/кг, картопля – від 70 грн/кг.

Ґрунт універсальний залежно від складу, об’єму та торгової марки коштує від 25 грн/2,5 л. Ціни на пластикові горщики становлять від 3,5 грн/шт., на торф’яні – від 40 грн/10 шт.