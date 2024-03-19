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Ціни на насіння, ґрунт і горщики у Харкові: аналіз мерії

Суспільство 14:18   19.03.2024
Вікторія Яковенко
Ціни на насіння, ґрунт і горщики у Харкові: аналіз мерії Фото: Харківська міськрада

У Харкові проаналізували ціни на насіння, посадкові матеріали та інші товари.

За даними Харківської міськради, вартість насіння залежить від виду та сорту рослин, ваги, виробника. Ціни становлять від 5 до 20 грн за упаковку. Вага насіння в упаковці коливається від 0,5 до 10 г залежно від виду рослин. Крім того, посадкова цибуля коштує від 80 грн/кг, картопля – від 70 грн/кг.

Ґрунт універсальний залежно від складу, об’єму та торгової марки коштує від 25 грн/2,5 л. Ціни на пластикові горщики становлять від 3,5 грн/шт., на торф’яні – від 40 грн/10 шт.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 14:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові проаналізували ціни на насіння, посадкові матеріали та інші товари.".