Пса из проруби под Харьковом спасали бойцы ГСЧС
Харьковские спасатели пришли на помощь собаке, оказавшейся в беде. ЧП случилось на озере в Малой Даниловке под Харьковом.
На место бойцов ГСЧС вызвал хозяин собаки.
«На местном озере провалился пес. Ему требовалась немедленная помощь, потому что он не мог самостоятельно вылезти. Прибыв на место происшествия, чрезвычайники увидели собаку, которая из последних сил боролась за жизнь в проруби», — сообщила подробности пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели использовали резиновую лодку, на которой добрались до места с противоположного берега.
«Однако, чтобы добраться до пса, им пришлось несколько метров проламывать лед. Вытащив животное из холодной воды, спасатели доставили его в сушу и передали хозяину», — отметили в ГСЧС.
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По данным утренней сводки, за сутки тушить пожары на Харьковщине выезжали восемь раз, ни в одном случае причиной не были обстрелы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, собака, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 08:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские спасатели пришли на помощь собаке, оказавшейся в беде. ЧП случилось на озере в Малой Даниловке под Харьковом".