Пса з ополонки під Харковом рятували бійці ДСНС
Харківські рятувальники прийшли на допомогу собаці, який опинився в біді. НП сталася на озері в Малій Данилівці під Харковом.
На місце бійців ДСНС викликав господар собаки.
“На місцевому озері провалився пес. Йому була потрібна негайна допомога, бо він не міг самостійно вилізти. Прибувши на місце події, надзвичайники побачили собаку, який з останніх сил боровся за життя в ополонці”, — повідомила подробиці пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники використали гумовий човен, на якому дісталися місця з протилежного берега.
“Проте, щоб дістатися пса, їм довелось кілька метрів проламувати лід. Вилучивши тварину з холодної води, рятувальники доправили її до суходолу та передали господареві”, – зазначили в ДСНС.
Читайте також: У Харкові врятували кошеня, яке застрягло на дереві (відео)
За даними ранкового зведення, за добу гасити пожежі на Харківщині виїжджали вісім разів, у жодному разі причиною не були обстріли.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, новини Харкова, собака, спасатели;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пса з ополонки під Харковом рятували бійці ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 08:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські рятувальники прийшли на допомогу собаці, який опинився в біді. НП сталася на озері в Малій Данилівці під Харковом".