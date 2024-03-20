Пса з ополонки під Харковом рятували бійці ДСНС

Харківські рятувальники прийшли на допомогу собаці, який опинився в біді. НП сталася на озері в Малій Данилівці під Харковом.

На місце бійців ДСНС викликав господар собаки.

“На місцевому озері провалився пес. Йому була потрібна негайна допомога, бо він не міг самостійно вилізти. Прибувши на місце події, надзвичайники побачили собаку, який з останніх сил боровся за життя в ополонці”, — повідомила подробиці пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники використали гумовий човен, на якому дісталися місця з протилежного берега.

“Проте, щоб дістатися пса, їм довелось кілька метрів проламувати лід. Вилучивши тварину з холодної води, рятувальники доправили її до суходолу та передали господареві”, – зазначили в ДСНС.

За даними ранкового зведення, за добу гасити пожежі на Харківщині виїжджали вісім разів, у жодному разі причиною не були обстріли.