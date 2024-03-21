Live
  • Чт 21.03.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 39.14
  • EUR 42.44

Женщину спасли на пожаре в Харькове

Происшествия 08:12   21.03.2024
Оксана Горун
Женщину спасли на пожаре в Харькове Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харькове днем 21 марта случился пожар из-за короткого замыкания.

Горела квартира в многоэтажке на Салтовском шоссе, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, пожар начался в 15:24.

«В одной из квартир горели домашние вещи на площади 30 кв. метров. Благодаря оперативным действиям пожарных 85-летняя женщина была спасена. Еще три человека эвакуированы», — отметили в ГСЧС.

Всего за сутки в регионе случилось 16 пожаров, три из которых вызвали россияне своими обстрелами. Наиболее масштабный начался на Холодной горе после ракетного удара. Спасатели все еще работают на месте.

Читайте также: Две женщины и трое мужчин погибли от удара по Харькову, впереди ДНК-экспертиза

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 21.03: на месте «прилета» работает ГСЧС, авиаудары
Главные новости Харькова 21.03: на месте «прилета» работает ГСЧС, авиаудары
21.03.2024, 08:04
В Харькове был слышен взрыв: Терехов сообщает, что город вновь под ударом
В Харькове был слышен взрыв: Терехов сообщает, что город вновь под ударом
20.03.2024, 22:58
Армия РФ нанесла авиаудары у границы Харьковщины, по Украине била ракетами
Армия РФ нанесла авиаудары у границы Харьковщины, по Украине била ракетами
21.03.2024, 07:17
В Харькове спасатели еще работают на месте вчерашнего «прилета»: данные ГСЧС
В Харькове спасатели еще работают на месте вчерашнего «прилета»: данные ГСЧС
21.03.2024, 07:57
Женщину спасли на пожаре в Харькове
Женщину спасли на пожаре в Харькове
21.03.2024, 08:12
Обстрелы Харьковщины: ударили ракетами по Барвенково — Синегубов
Обстрелы Харьковщины: ударили ракетами по Барвенково — Синегубов
21.03.2024, 08:39

Новости по теме:

11:46
В Харькове спасли котенка, который застрял на дереве (видео)
08:18
В Харькове на пожаре спасли мужчину. За сутки спасатели тушили огонь 60 раз
09:12
На Харьковщине спасли жизнь человеку на пожаре
15:40
На Харьковщине ГСЧСники спасли щенков: подробности операции (фото)
07:54
«Скорая» в Харькове реанимировала 28-летнего мужчину, он умирал

Вы читали новость: «Женщину спасли на пожаре в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 08:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове днем 21 марта случился пожар из-за короткого замыкания".