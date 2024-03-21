Женщину спасли на пожаре в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В Харькове днем 21 марта случился пожар из-за короткого замыкания.
Горела квартира в многоэтажке на Салтовском шоссе, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным спасателей, пожар начался в 15:24.
«В одной из квартир горели домашние вещи на площади 30 кв. метров. Благодаря оперативным действиям пожарных 85-летняя женщина была спасена. Еще три человека эвакуированы», — отметили в ГСЧС.
Всего за сутки в регионе случилось 16 пожаров, три из которых вызвали россияне своими обстрелами. Наиболее масштабный начался на Холодной горе после ракетного удара. Спасатели все еще работают на месте.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове днем 21 марта случился пожар из-за короткого замыкания".