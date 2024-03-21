Женщину спасли на пожаре в Харькове

В Харькове днем 21 марта случился пожар из-за короткого замыкания.

Горела квартира в многоэтажке на Салтовском шоссе, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, пожар начался в 15:24.

«В одной из квартир горели домашние вещи на площади 30 кв. метров. Благодаря оперативным действиям пожарных 85-летняя женщина была спасена. Еще три человека эвакуированы», — отметили в ГСЧС.

Всего за сутки в регионе случилось 16 пожаров, три из которых вызвали россияне своими обстрелами. Наиболее масштабный начался на Холодной горе после ракетного удара. Спасатели все еще работают на месте.