Жінку врятували на пожежі в Харкові
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
В Харкові вдень 21 березня сталася пожежа через коротке замикання.
Горіла квартира у багатоповерхівці на Салтівському шосе, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, пожежа розпочалася о 15:24.
“В одній з квартир горіли домашні речі на площі 30 кв. м. Завдяки оперативним діям вогнеборців 85-річна жінка була врятована. Ще троє людей евакуйовані”, – зазначили в ДСНС.
Загалом за добу в регіоні сталося 16 пожеж, три з яких викликали росіяни своїми обстрілами. Найбільш масштабна розпочався на Холодній горі після ракетного удару. Рятувальники все ще працюють на місці.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові вдень 21 березня сталася пожежа через коротке замикання".