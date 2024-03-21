Жінку врятували на пожежі в Харкові

В Харкові вдень 21 березня сталася пожежа через коротке замикання.

Горіла квартира у багатоповерхівці на Салтівському шосе, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За даними рятувальників, пожежа розпочалася о 15:24.

“В одній з квартир горіли домашні речі на площі 30 кв. м. Завдяки оперативним діям вогнеборців 85-річна жінка була врятована. Ще троє людей евакуйовані”, – зазначили в ДСНС.

Загалом за добу в регіоні сталося 16 пожеж, три з яких викликали росіяни своїми обстрілами. Найбільш масштабна розпочався на Холодній горі після ракетного удару. Рятувальники все ще працюють на місці.