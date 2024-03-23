Атака БпЛА: в Харькове спасатель и коп попали под обстрел (фото)

Спасатель и полицейский пострадали во время повторного вражеского удара БпЛА по Харькову.

«В полночь в результате вражеского удара БпЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв. м. К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции. Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БпЛА. В результате пострадали сотрудники ГСЧС и Нацполиции. Также повреждены два автомобиля ГСЧС», — сообщили в ГСЧС Украины.

Напомним, около 00:07 в Харькове раздался первый взрыв, в 00:27 – второй. Два взрыва, которые слышали харьковчане после полуночи, прогремели в Основянском районе города, сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, Харьков находился под ударом «шахедов».