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Атака БпЛА: в Харькове спасатель и коп попали под обстрел (фото)

Происшествия 08:06   23.03.2024
Виктория Яковенко
Атака БпЛА: в Харькове спасатель и коп попали под обстрел (фото) Фото: ГСЧС Украины

Спасатель и полицейский пострадали во время повторного вражеского удара БпЛА по Харькову.

«В полночь в результате вражеского удара БпЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв. м. К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции. Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БпЛА. В результате пострадали сотрудники ГСЧС и Нацполиции. Также повреждены два автомобиля ГСЧС», — сообщили в ГСЧС Украины.

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Фото: ГСЧС Украины

Напомним, около 00:07 в Харькове раздался первый взрыв, в 00:27 – второй. Два взрыва, которые слышали харьковчане после полуночи, прогремели в Основянском районе города, сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, Харьков находился под ударом «шахедов».

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 08:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатель и полицейский пострадали во время повторного вражеского удара БпЛА по Харькову.".