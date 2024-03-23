Атака БпЛА: в Харькове спасатель и коп попали под обстрел (фото)
Фото: ГСЧС Украины
Спасатель и полицейский пострадали во время повторного вражеского удара БпЛА по Харькову.
«В полночь в результате вражеского удара БпЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв. м. К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции. Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БпЛА. В результате пострадали сотрудники ГСЧС и Нацполиции. Также повреждены два автомобиля ГСЧС», — сообщили в ГСЧС Украины.
Напомним, около 00:07 в Харькове раздался первый взрыв, в 00:27 – второй. Два взрыва, которые слышали харьковчане после полуночи, прогремели в Основянском районе города, сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, Харьков находился под ударом «шахедов».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, пожары, полицейский, спасатель, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 08:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатель и полицейский пострадали во время повторного вражеского удара БпЛА по Харькову.".