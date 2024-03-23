Атака БпЛА: у Харкові рятувальник і коп потрапили під обстріл (фото)

Рятувальник і поліцейський постраждали під час повторного ворожого удару БпЛА по Харкову.

«Опівночі внаслідок ворожого удару БпЛА по місту сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 кв.м. До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції. Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БпЛА. В результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобілі ДСНС», – повідомили у ДСНС України.

Нагадаємо, близько 00:07 у Харкові пролунав перший вибух, о 00:27 – другий. Два вибухи, які чули харків’яни після опівночі, пролунали в Основ’янському районі міста, повідомив мер Ігор Терехов. За його даними, Харків був під ударом «шахедів».