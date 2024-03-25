Обещал помочь с эвакуацией: на Харьковщине псевдоволонтер обманул людей
Фото: Харьковская областная прокуратура
На Харьковщине разоблачили 35-летнего псевдоволонтера.
По данным Харьковской областной прокуратуры, ранее судимый мужчина в феврале разместил на онлайн-платформе объявления, в которых предлагал помочь вывезти людей и их домашних питомцев, в том числе с прифронтовых территорий.
«Однако после получения предоплаты якобы на бензин, которую потерпевшие переводили на карту мужчины, так называемый «волонтер» переставал выходить на связь», — отметили в прокуратуре.
Сейчас правоохранители установили более десяти пострадавших, пострадавших от действий мошенника.
Мужчине сообщили о подозрении по факту мошенничества (ч. 2 ст. 190 УКУ).
Читайте также: На Харьковщине поймали псевдоволонтера: собирал деньги якобы на ВСУ (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: подозрение, прокуратура, псевдоволонтер, харьковщина, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Обещал помочь с эвакуацией: на Харьковщине псевдоволонтер обманул людей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили 35-летнего псевдоволонтера.".