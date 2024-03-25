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Обещал помочь с эвакуацией: на Харьковщине псевдоволонтер обманул людей

Общество 15:54   25.03.2024
Виктория Яковенко
Обещал помочь с эвакуацией: на Харьковщине псевдоволонтер обманул людей Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине разоблачили 35-летнего псевдоволонтера.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ранее судимый мужчина в феврале разместил на онлайн-платформе объявления, в которых предлагал помочь вывезти людей и их домашних питомцев, в том числе с прифронтовых территорий.

«Однако после получения предоплаты якобы на бензин, которую потерпевшие переводили на карту мужчины, так называемый «волонтер» переставал выходить на связь», — отметили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители установили более десяти пострадавших, пострадавших от действий мошенника.

Мужчине сообщили о подозрении по факту мошенничества (ч. 2 ст. 190 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили 35-летнего псевдоволонтера.".