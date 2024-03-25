Обещал помочь с эвакуацией: на Харьковщине псевдоволонтер обманул людей

На Харьковщине разоблачили 35-летнего псевдоволонтера.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ранее судимый мужчина в феврале разместил на онлайн-платформе объявления, в которых предлагал помочь вывезти людей и их домашних питомцев, в том числе с прифронтовых территорий.

«Однако после получения предоплаты якобы на бензин, которую потерпевшие переводили на карту мужчины, так называемый «волонтер» переставал выходить на связь», — отметили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители установили более десяти пострадавших, пострадавших от действий мошенника.

Мужчине сообщили о подозрении по факту мошенничества (ч. 2 ст. 190 УКУ).