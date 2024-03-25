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Обіцяв допомогти з евакуацією: на Харківщині псевдоволонтер ошукав людей

Суспільство 15:54   25.03.2024
Вікторія Яковенко
Обіцяв допомогти з евакуацією: на Харківщині псевдоволонтер ошукав людей Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині викрили 35-річного псевдоволонтера.

За даними Харківської обласної прокуратури, раніше судимий чоловік у лютому розмістив на онлайн-платформі оголошення, в яких пропонував допомогти вивезти людей та їхніх домашніх улюбленців, у тому числі з прифронтових територій.

«Однак після отримання передплати нібито на бензин, яку потерпілі переказували на карту чоловіка, так званий «волонтер» переставав виходити на зв’язок», – зазначили у прокуратурі.

Наразі правоохоронці встановили понад десять потерпілих, які постраждали від дій шахрая.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 190 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 15:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили 35-річного псевдоволонтера.".