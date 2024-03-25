Обіцяв допомогти з евакуацією: на Харківщині псевдоволонтер ошукав людей
Фото: Харківська обласна прокуратура
На Харківщині викрили 35-річного псевдоволонтера.
За даними Харківської обласної прокуратури, раніше судимий чоловік у лютому розмістив на онлайн-платформі оголошення, в яких пропонував допомогти вивезти людей та їхніх домашніх улюбленців, у тому числі з прифронтових територій.
«Однак після отримання передплати нібито на бензин, яку потерпілі переказували на карту чоловіка, так званий «волонтер» переставав виходити на зв’язок», – зазначили у прокуратурі.
Наразі правоохоронці встановили понад десять потерпілих, які постраждали від дій шахрая.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 190 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили 35-річного псевдоволонтера.".