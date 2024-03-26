Известный писатель Жадан идет в армию

Известный украинский писатель Сергей Жадан рассказал, что вместе с одним из харьковских музыкантов присоединится к 13-й бригаде Нацгвардии Украины «Хартия».

Об этом он рассказал харьковской журналистке Марии Малевской во время посещения фронта.

«Мне кажется, что сегодня нет писателей или не писателей, музыкантов или не музыкантов. Есть граждане Украины, которые чувствуют ответственность за свою страну, и граждане, которые пытаются ответственности избежать. Войско всех равняет, потому что это слепок, отражение украинского общества», — отметил Жадан.