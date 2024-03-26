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Відомий письменник Жадан йде до війська

Суспільство 22:12   26.03.2024
Оксана Якушко
Відомий письменник Жадан йде до війська

Відомий український письменник Сергій Жадан розповів, що разом із одним із харківських музикантів приєднається до 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія».

Про це він розповів харківській журналістці Марії Малевській під час відвідин фронту.

«Мені здається, що сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів. Є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну і є громадяни, які намагаються відповідальності уникнути. Військо всіх рівняє, тому що це зліпок, відбиток українського суспільства”, – зазначив Жадан.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 22:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відомий український письменник Сергій Жадан розповів, що разом із одним із харківських музикантів приєднається до 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія».".