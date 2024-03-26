Відомий письменник Жадан йде до війська
Відомий український письменник Сергій Жадан розповів, що разом із одним із харківських музикантів приєднається до 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія».
Про це він розповів харківській журналістці Марії Малевській під час відвідин фронту.
«Мені здається, що сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів. Є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну і є громадяни, які намагаються відповідальності уникнути. Військо всіх рівняє, тому що це зліпок, відбиток українського суспільства”, – зазначив Жадан.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: армия, войско, нацгвардія, писатель, Сергей Жадан, Харків, хартия;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 22:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відомий український письменник Сергій Жадан розповів, що разом із одним із харківських музикантів приєднається до 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія».".