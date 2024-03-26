Відомий письменник Жадан йде до війська

Відомий український письменник Сергій Жадан розповів, що разом із одним із харківських музикантів приєднається до 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія».

Про це він розповів харківській журналістці Марії Малевській під час відвідин фронту.

«Мені здається, що сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів. Є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну і є громадяни, які намагаються відповідальності уникнути. Військо всіх рівняє, тому що це зліпок, відбиток українського суспільства”, – зазначив Жадан.