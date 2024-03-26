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Взрыв в Харькове: Терехов подтвердил «прилет»

Происшествия 11:44   26.03.2024
Оксана Горун
Взрыв в Харькове: Терехов подтвердил «прилет»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе — «прилет». Взрыв прогремел, когда в регионе не была объявлена воздушная тревога.

«Предварительно «прилет» в Шевченковском районе города. Подробности выясняем», — написал мэр Харькова в telegram.

В Харькове около 11:35 25 марта был слышен взрыв. Воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 11:38.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2024 в 11:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе — «прилет». Взрыв прогремел, когда в регионе не была объявлена воздушная тревога".