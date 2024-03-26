Взрыв в Харькове: Терехов подтвердил «прилет»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе — «прилет». Взрыв прогремел, когда в регионе не была объявлена воздушная тревога.

«Предварительно «прилет» в Шевченковском районе города. Подробности выясняем», — написал мэр Харькова в telegram.

В Харькове около 11:35 25 марта был слышен взрыв. Воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 11:38.