Вибух у Харкові: Терехов підтвердив “приліт”
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті – “приліт”. Вибух пролунав, коли в регіоні не була оголошена повітряна тривога.
“Попередньо “приліт” у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо”, – написав мер Харкова у телеграмі.
У Харкові близько 11:35 25 березня було чути вибух. Повітряну тривогу на Харківщині оголосили об 11:38.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 11:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті – “приліт”. Вибух пролунав, коли в регіоні не була оголошена повітряна тривога".