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Вибух у Харкові: Терехов підтвердив “приліт”

Події 11:44   26.03.2024
Оксана Горун
Вибух у Харкові: Терехов підтвердив “приліт”

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті – “приліт”. Вибух пролунав, коли в регіоні не була оголошена повітряна тривога.

“Попередньо “приліт” у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо”, – написав мер Харкова у телеграмі.

У Харкові близько 11:35 25 березня було чути вибух. Повітряну тривогу на Харківщині оголосили об 11:38.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Вибух у Харкові: Терехов підтвердив “приліт”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2024 в 11:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті – “приліт”. Вибух пролунав, коли в регіоні не була оголошена повітряна тривога".