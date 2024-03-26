Вибух у Харкові: Терехов підтвердив “приліт”

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті – “приліт”. Вибух пролунав, коли в регіоні не була оголошена повітряна тривога.

“Попередньо “приліт” у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо”, – написав мер Харкова у телеграмі.

У Харкові близько 11:35 25 березня було чути вибух. Повітряну тривогу на Харківщині оголосили об 11:38.