«Харьковоблэнерго» восстановило свет для жителей Золочевщины и Боровского
АО «Харьковоблэнерго» возобновило электроснабжение для около 1500 потребителей Золочевского общества, сообщили энергетики.
В результате обстрелов на этой неделе были повреждены две высоковольтные линии 10 кВ, а также линии 0,4 кВ, рассказал начальник Золочевского РЭС Виталий Олейник.
«Это Одноробовка, Александровка и еще несколько сел на этом направлении. В результате боевых действий были оборваны провода, повреждены изоляторы. В течение двух дней сети были отремонтированы, все обесточенные потребители — со светом», — сообщил Виталий Олейник.
Также специалисты «Харьковоблэнерго» восстановили свет для около 5 тысяч потребителей Боровской громады.
В результате вражеских обстрелов 27-28 марта были повреждены высоковольтная линия 35 кВ и две линии 10 кВ. Кроме того, пострадали два силовых трансформатора, рассказал старший мастер Боровского РЭС Валерий Сидоренко.
«После восстановления высоковольтных линий и ввода резервных схем питания была подключена большая часть потребителей. В настоящее время без света у нас остается до 100 домовладений, которые мы планируем заживить до конца дня», — отметил Валерий Сидоренко.
Читайте также: В многоэтажки, поврежденные из-за авиаудара по Харькову, возвращают свет
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", ремонт, світло, свет, харьковщина, электроэнергия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Харьковоблэнерго» восстановило свет для жителей Золочевщины и Боровского»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 17:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» возобновило электроснабжение для около 1500 потребителей Золочевского общества, сообщили энергетики.".