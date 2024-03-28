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«Харьковоблэнерго» восстановило свет для жителей Золочевщины и Боровского

Общество 17:29   28.03.2024
Оксана Якушко
«Харьковоблэнерго» восстановило свет для жителей Золочевщины и Боровского Ремонт Фото: АО «Харьковобленерго»

АО «Харьковоблэнерго» возобновило электроснабжение для около 1500 потребителей Золочевского общества, сообщили энергетики.

В результате обстрелов на этой неделе были повреждены две высоковольтные линии 10 кВ, а также линии 0,4 кВ, рассказал начальник Золочевского РЭС Виталий Олейник.

«Это Одноробовка, Александровка и еще несколько сел на этом направлении. В результате боевых действий были оборваны провода, повреждены изоляторы. В течение двух дней сети были отремонтированы, все обесточенные потребители — со светом», — сообщил Виталий Олейник.

Также специалисты «Харьковоблэнерго» восстановили свет для около 5 тысяч потребителей Боровской громады.

В результате вражеских обстрелов 27-28 марта были повреждены высоковольтная линия 35 кВ и две линии 10 кВ. Кроме того, пострадали два силовых трансформатора, рассказал старший мастер Боровского РЭС Валерий Сидоренко.

«После восстановления высоковольтных линий и ввода резервных схем питания была подключена большая часть потребителей. В настоящее время без света у нас остается до 100 домовладений, которые мы планируем заживить до конца дня», — отметил Валерий Сидоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 17:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» возобновило электроснабжение для около 1500 потребителей Золочевского общества, сообщили энергетики.".