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“Харківобленерго” відновило світло для споживачів Золочівщини та Борівського

Суспільство 17:29   28.03.2024
Оксана Якушко
“Харківобленерго” відновило світло для споживачів Золочівщини та Борівського

АТ “Харківобленерго” відновило електропостачання близько 1500 споживачам Золочівського товариства, повідомили енергетики. 

Внаслідок обстрілів цього тижня було пошкоджено дві високовольтні лінії 10 кВ, а також лінії 0,4 кВ, розповів начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник.

“Це Одноробівка, Олександрівка та ще декілька сіл на цьому напрямку. Внаслідок бойових дій були обірвані дроти, пошкоджені ізолятори. Протягом двох днів мережі були відремонтовані, наразі всі знеструмлені споживачі – зі світлом”, – повідомив Віталій Олійник.

Також фахівці “Харківобленерго” відновили світло для близько 5 тисяч споживачів Борівської громади.

Внаслідок ворожих обстрілів 27-28 березня були пошкоджені високовольтна лінія 35 кВ та дві лінії 10 кВ. Окрім того, постраждали два силових трансформатори, розповів старший майстер Борівського РЕМ Валерій Сидоренко.

“Після відновлення високовольтних ліній та введення резервних схем живлення було підключено більшу частину споживачів. Наразі без світла у нас залишається до 100 домоволодінь, які ми плануємо заживити до кінця дня”, – зазначив Валерій Сидоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "АТ “Харківобленерго” відновило електропостачання близько 1500 споживачам Золочівського товариства, повідомили енергетики. ".