Мужчина подорвался на мине «лепесток» и искалечил ногу в Харьковской области

Происшествие произошло в лесу на окраине села Снежковка Оскольского громады, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

«28 марта гражданский мужчина взорвался на противопехотной мини ПФМ-1 «пелюска». В результате взрыва мужчина получил взрывную травму левой ноги. Обстоятельства произошедшего выясняются», — рассказали спасатели.