Live
  • Чт 28.03.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.23
  • EUR 42.44

Мужчина подорвался на мине «лепесток» и искалечил ногу в Харьковской области

Происшествия 15:41   28.03.2024
Оксана Якушко
Мужчина подорвался на мине «лепесток» и искалечил ногу в Харьковской области

Происшествие произошло в лесу на окраине села Снежковка Оскольского громады, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

«28 марта гражданский мужчина взорвался на противопехотной мини ПФМ-1 «пелюска». В результате взрыва мужчина получил взрывную травму левой ноги. Обстоятельства произошедшего выясняются», — рассказали спасатели.

Читайте также: «Работы еще на десятки лет»: какие «ловушки» находят саперы на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове слышен взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях
В Харькове слышен взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях
28.03.2024, 15:54
Троллейбусы начали курсировать в Харькове: в мэрии назвали номера (обновлено)
Троллейбусы начали курсировать в Харькове: в мэрии назвали номера (обновлено)
28.03.2024, 12:25
Главные новости Харькова 28 марта: атака БпЛА, курсируют троллейбусы
Главные новости Харькова 28 марта: атака БпЛА, курсируют троллейбусы
28.03.2024, 16:06
Путин надеется: крах Харькова будет крахом государственности Украины-Портников
Путин надеется: крах Харькова будет крахом государственности Украины-Портников
28.03.2024, 12:03
На Харьковщине слышны взрывы: Мельник призывает быть в укрытиях
На Харьковщине слышны взрывы: Мельник призывает быть в укрытиях
28.03.2024, 15:00
Ночевала у парня. Копы в соцсетях разыскали 15-летнюю девушку на Харьковщине
Ночевала у парня. Копы в соцсетях разыскали 15-летнюю девушку на Харьковщине
28.03.2024, 16:49

Новости по теме:

17:28
На противотанковой мине подорвалась машина для разминирования на Харьковщине
15:01
Пожар на площади более 2 тысяч м² возник в Харькове из-за ракетного удара
12:15
Масштабный пожар вспыхнул на складах с краской в Харькове
22:01
20 жителей эвакуировали из дома в центре Харькова из-за масштабного пожара
18:40
Пожар в центре Харькова – вспыхнул утеплитель стены и балконы

Вы читали новость: «Мужчина подорвался на мине «лепесток» и искалечил ногу в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 15:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Происшествие произошло в лесу на окраине села Снежковка Оскольского громады, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".