Мужчина подорвался на мине «лепесток» и искалечил ногу в Харьковской области
Происшествие произошло в лесу на окраине села Снежковка Оскольского громады, сообщила ГСЧС в Харьковской области.
«28 марта гражданский мужчина взорвался на противопехотной мини ПФМ-1 «пелюска». В результате взрыва мужчина получил взрывную травму левой ноги. Обстоятельства произошедшего выясняются», — рассказали спасатели.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, ліс, лес, мина, мина-лепесток, мужчина, нога, подорвался, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 15:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Происшествие произошло в лесу на окраине села Снежковка Оскольского громады, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".